Десятки тисяч ізраїльтян пішки дістались Єрусалиму для протесту

Вони планують провести мітинг біля парламенту.

Десятки тисяч ізраїльтян, які виступають проти судової реформи прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, пішки дійшли до Єрусалиму, щоб змусити правий уряд, скасувати законопроект, який обмежує повноваження верховного суду, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

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Довга колона протестувальників з ізральськими прапорами піднялася вгору по звивистій трасі до Єрусалиму під палючим літнім сонцем, під звуки ударів барабанів та антиурядові вигуки та вигуки.

Спроба уряду змінити судову систему Ізраїлю занурила країну в одну з найгірших політичних криз, що спричинило загальнонаціональні протести, підірвало економіку та викликало занепокоєння серед західних союзників.

Протестувальники кілька днів йшли спекою, ночували в таборі та зустрічалися з місцевими жителями. Коли вони дісталися воріт міста, їх кількість значно зросла. Вони планують провести мітинг біля парламенту перед недільними дебатами та подальшим голосуванням за законопроект, який обмежить повноваження Верховного суду скасовувати незаконні урядові рішення.

Релігійно-націоналістична коаліція Нетаньяху каже, що законопроект необхідний для збалансування гілок влади, оскільки суд став занадто інтервенціоністським.

Критики вважають, що поправку поспіхом протягують через парламент, щоб відчинити двері корупції та зловживанням владою.

Вашингтон закликав Нетаньяху досягти консенсусу щодо будь-яких судових змін та зберегти незалежність судової системи Ізраїлю.

Криза посіяла розбіжності навіть у армії, яка довгий час розглядалася як аполітичний об’єднувальний фактор для розділеного суспільства.

Десятки колишніх співробітників служби безпеки, включаючи глав армії, поліції та Моссаду, деякі з яких служили під керівництвом Нетаньяху, у суботу опублікували відкритого листа прем’єр-міністру, закликаючи його скасувати голосування та натомість вести переговори про широко узгоджені реформи.

«Законодавство руйнує те, що поділяє ізраїльське суспільство, розриває людей, робить слабким ЦАХАЛ [Сили оборони Ізраїлю] і завдає смертельних ударів безпеці Ізраїлю», — йдеться в листі.

Нетаньяху, якого судять за корупцію, яку він заперечує, переконує, що він прагне широких угод і поклав на опозиційні партії обов’язок йти на компроміс.

Судова реформа Нетаньяху передбачає передачу парламентській більшості контролю над процесом вибору суддів Верховного суду, а також відмову від законодавчого принципу, що дозволяє Верховному суду скасовувати рішення уряду. Через відсутність в Ізраїлі Конституції і Конституційного суду, контроль над діями уряду здійснював саме Верховний суд.