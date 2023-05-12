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2023-05-12
За добу 750 росіян стали «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Крім іншого, у росіян також поменшало систем ППО та РСЗО.
Українці вже 443 добу протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:
- особового складу ? близько 197670 (+750) одиниць;
- танків ? 3745 (+5) од.;
- бойових броньованих машин ? 7295 (+8) од.;
- артилерійських систем – 3068 (+15) од.;
- РСЗВ – 559 (+2) од.;
- засобів ППО ? 312 (+2) од.;
- літаків – 308 (+0) од.;
- гелікоптерів – 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од.;
- крилатих ракет ? 970 (+0) од.;
- кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од.;
- спеціальної техніки ? 393 (+2) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua