За добу 750 росіян стали «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Крім іншого, у росіян також поменшало систем ППО та РСЗО.

Українці вже 443 добу протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 12 травня, інформує ZN.ua.

За добу 750 росіян стали «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

  • особового складу ? близько 197670 (+750) одиниць;
  • танків ? 3745 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин ? 7295 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 3068 (+15) од.;
  • РСЗВ – 559 (+2) од.;
  • засобів ППО ? 312 (+2) од.;
  • літаків – 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од.;
  • крилатих ракет ? 970 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од.;
  • спеціальної техніки ? 393 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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