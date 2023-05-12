За добу 750 росіян стали «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Крім іншого, у росіян також поменшало систем ППО та РСЗО.

Українці вже 443 добу протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 12 травня, інформує ZN.ua .

© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

особового складу ? близько 197670 (+750) одиниць;

танків ? 3745 (+5) од.;

бойових броньованих машин ? 7295 (+8) од.;

артилерійських систем – 3068 (+15) од.;

РСЗВ – 559 (+2) од.;

засобів ППО ? 312 (+2) од.;

літаків – 308 (+0) од.;

гелікоптерів – 294 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од.;

крилатих ракет ? 970 (+0) од.;

кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од.;

спеціальної техніки ? 393 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.