За добу ще 680 росіян стали «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Загалом українські захисники знищили понад 240 тисяч окупантів.
Почалася 513 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:
- особового складу ? близько 240690 (+680) одиниць;
- танків ? 4133 (+4) од.;
- бойових броньованих машин ? 8080 (+15) од.;
- артилерійських систем – 4610 (+18) од.;
- РСЗВ – 692 (+0) од.;
- засобів ППО ? 440 (+7) од.;
- літаків – 315 (+0) од.;
- гелікоптерів – 310 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15) од.;
- крилатих ракет ? 1298 (+5) од.;
- кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11) од.;
- спеціальної техніки ? 686 (+1).
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додав Генштаб.
20 липня авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ. Крім того, наші пілоти знищили розвідувальний БпЛА росіян оперативно-тактичного рівня.
Позатим протягом минулої доби українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.