За добу ще 680 росіян стали «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Загалом українські захисники знищили понад 240 тисяч окупантів.

Почалася 513 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 21 липня, інформує ZN.ua .

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З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

особового складу ? близько 240690 (+680) одиниць;

танків ? 4133 (+4) од.;

бойових броньованих машин ? 8080 (+15) од.;

артилерійських систем – 4610 (+18) од.;

РСЗВ – 692 (+0) од.;

засобів ППО ? 440 (+7) од.;

літаків – 315 (+0) од.;

гелікоптерів – 310 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15) од.;

крилатих ракет ? 1298 (+5) од.;

кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11) од.;

спеціальної техніки ? 686 (+1).

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додав Генштаб.

20 липня авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ. Крім того, наші пілоти знищили розвідувальний БпЛА росіян оперативно-тактичного рівня.

Позатим протягом минулої доби українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.