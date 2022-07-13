Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району — Резніченко

Російські окупанти 12 липня увечері обстріляли із реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у Telegram повідомив глава місцевої обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На щастя, за словами посадовця, жертв внаслідок обстрілу росіян на даний момент не виявлено.

«Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали», – написав Резніченко.

Він також додав, що українським захисникам вдалося збити у Нікопольському районі ворожий безпілотник. БПЛА став одинадцятим повітряним розвідником загарбників, збитим у небі над Дніпропетровщиною.