Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району — Резніченко

На щастя, обійшлося без жертв.

Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району — Резніченко
© dpchas.com.ua

Російські окупанти 12 липня увечері обстріляли із реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у Telegram повідомив глава місцевої обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На щастя, за словами посадовця, жертв внаслідок обстрілу росіян на даний момент не виявлено.

«Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали», – написав Резніченко.

Він також додав, що українським захисникам вдалося збити у Нікопольському районі ворожий безпілотник. БПЛА став одинадцятим повітряним розвідником загарбників, збитим у небі над Дніпропетровщиною.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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