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2022-07-13
Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району — Резніченко
На щастя, обійшлося без жертв.
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Російські окупанти 12 липня увечері обстріляли із реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у
На щастя, за словами посадовця, жертв внаслідок обстрілу росіян на даний момент не виявлено.
«Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали», – написав Резніченко.
Він також додав, що українським захисникам вдалося збити у Нікопольському районі ворожий безпілотник. БПЛА став одинадцятим повітряним розвідником загарбників, збитим у небі над Дніпропетровщиною.
Олександр Кричковський, ZN.ua