Війська РФ шість разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії — голова ОВА

В ніч на 7 жовтня війська РФ шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 7 жовтня. Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали.

За словами голови ОВА, у Нікополь прилетіли майже 40 ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони, а також електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження територій, які потрапили під ворожі удари. Масштаби руйнувань уточнюються.

В інших районах лунала сирена, але, на щастя, минулося без ворожих обстрілів, повідомив голова ОВА.