Війська РФ шість разів ударили по Криворізькому району, поранено двоє людей — голова Дніпропетровської ОВА

Ворог підступно бив по житлових кварталах.

Війська РФ шість разів ударили по Криворізькому району, поранено двоє людей — голова Дніпропетровської ОВА
Фото ілюстративне
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські загарбники обстріляли житлові квартали Криворізького району Дніпропетровської області, в Апостоловому поранення отримали дві людини. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 23 червня. Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, ворог підступно поцілив по житлових кварталах.

«У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили», - додав Резніченко.

Голова ОВА уточнив, що унаслідок обстрілів є руйнування житла, місто частково без електроенергії та води.

Крім того, на вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця, працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів.

Голова ОВА закликав місцевих жителів бути обачними і за жодних умов не чіпати підозрілі предмети.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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