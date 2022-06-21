Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка

Буксир окупантів українські військові вразили, коли він транспортував зброю та особивй склад, інформує ZN.ua.

Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка
© Міноборони РФ

Знищення українськими військовими російського буксира «Василий Бех» під час транспортування ним озброєння для окупантів демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний, передає британська розвідка. Водночас вказано, що спроможність берегової оборони України значно нейтралізувала спроможність РФ встановити контроль на морі.

«17 червня 2022 року українські війська заявили про своє перше успішне використання подарованих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для ураження російських морських сил. Ціллю атаки майже напевно став російський морський буксир «Спасатель Василь Бех», який доставляв зброю та особовий склад на острів Зміїний у північно-західному Чорному морі. Знищення російського судна під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний», – йдеться у повідомленні.

Розвідка Сполученого Королівства зазначила, що це останнє із російських суден, включаючи крейсер «Москва», які були пошкоджені або знищені Україною під час повномасштабної російсько-української війни.

«Спроможність берегової оборони України значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі та проєктувати морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність оригінального російського оперативного плану вторгнення, яке передбачало утримання Одеської області під загрозою з моря», – додали в розвідці.





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Українські захисники просуваються в Херсонській області, попри оборону окупантівУкраїнські захисники просуваються в Херсонській області, попри оборону окупантів
Гайдай: 50% поранених російських окупантів помираютьГайдай: 50% поранених російських окупантів помирають
Глава Єврокомісії розповіла, як знизити споживання російського газуГлава Єврокомісії розповіла, як знизити споживання російського газу
Понад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добуПонад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добу
Розвідка вирахувала військового РФ, який хвалився по телефону вбивством 10 бійців ЗСУРозвідка вирахувала військового РФ, який хвалився по телефону вбивством 10 бійців ЗСУ
У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний — ВерещукУ російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний — Верещук
Сотні окупантів дезертирували і ховаються в лісах України: "Голодні і злі"Сотні окупантів дезертирували і ховаються в лісах України: "Голодні і злі"
Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення "вишок Бойка"Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення "вишок Бойка"
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
У Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантівУ Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости