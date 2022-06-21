Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка

Знищення українськими військовими російського буксира «Василий Бех» під час транспортування ним озброєння для окупантів демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний, передає британська розвідка. Водночас вказано, що спроможність берегової оборони України значно нейтралізувала спроможність РФ встановити контроль на морі.

«17 червня 2022 року українські війська заявили про своє перше успішне використання подарованих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для ураження російських морських сил. Ціллю атаки майже напевно став російський морський буксир «Спасатель Василь Бех», який доставляв зброю та особовий склад на острів Зміїний у північно-західному Чорному морі. Знищення російського судна під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний», – йдеться у повідомленні.

Розвідка Сполученого Королівства зазначила, що це останнє із російських суден, включаючи крейсер «Москва», які були пошкоджені або знищені Україною під час повномасштабної російсько-української війни.

«Спроможність берегової оборони України значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі та проєктувати морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність оригінального російського оперативного плану вторгнення, яке передбачало утримання Одеської області під загрозою з моря», – додали в розвідці.