Окупанти готують переправу з Криму буксирно-моторних катерів

На залізничній станції Джанкой на території тимчасово окупованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторными катерами, повідомив вранці у вівторок, 21 червня, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зокрема, на залізничних платформах помічені два катери БМК-15, два БМК-130 а також один катер БМК-Т. Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ

«Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод», - написав він у вівторок вранці.