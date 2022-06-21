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2022-06-21
Окупанти готують переправу з Криму буксирно-моторних катерів
Їх помітили на станції в Джанкої.
© Міноборони РФ
На залізничній станції Джанкой на території тимчасово окупованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторными катерами,
Зокрема, на залізничних платформах помічені два катери БМК-15, два БМК-130 а також один катер БМК-Т. Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ
«Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод», - написав він у вівторок вранці.
Ірина Знась, ZN.ua