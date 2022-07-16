Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області

У ОВА закликали не поширювати фото й відео з місця вибухів, інформує ZN.ua.

Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області
© Слово і діло

Російські військові завдали ракетного удару по території Чигиринської громади Черкаської області. У одному з населених пунктів пролунали два вибухи, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

“Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади”, – написав він.

Табурець уточнив, що окупанти влучили в сільськогосподарське підприємство, знищивши техніку й завдавши шкоди невеликій кількості худоби.

За попередньою інформацією, жертв у результаті ворожої атаки немає. Наразі на місці вибухів працюють рятувальники.

Очільник ОВА закликав не поширювати фото чи відео ракетного удару, щоб не наражати населення на нові обстріли з боку РФ. Він також попросив людей завжди убезпечувати себе в разі повітряної тривоги.


Максим Царук, ZN.ua





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