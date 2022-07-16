Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області

Російські військові завдали ракетного удару по території Чигиринської громади Черкаської області. У одному з населених пунктів пролунали два вибухи, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram .

“Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади”, – написав він.

Табурець уточнив, що окупанти влучили в сільськогосподарське підприємство, знищивши техніку й завдавши шкоди невеликій кількості худоби.

За попередньою інформацією, жертв у результаті ворожої атаки немає. Наразі на місці вибухів працюють рятувальники.