Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області
У ОВА закликали не поширювати фото й відео з місця вибухів, інформує
Російські військові завдали ракетного удару по території Чигиринської громади Черкаської області. У одному з населених пунктів пролунали два вибухи, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у
“Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади”, – написав він.
Табурець уточнив, що окупанти влучили в сільськогосподарське підприємство, знищивши техніку й завдавши шкоди невеликій кількості худоби.
За попередньою інформацією, жертв у результаті ворожої атаки немає. Наразі на місці вибухів працюють рятувальники.
Очільник ОВА закликав не поширювати фото чи відео ракетного удару, щоб не наражати населення на нові обстріли з боку РФ. Він також попросив людей завжди убезпечувати себе в разі повітряної тривоги.