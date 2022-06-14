В 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолеты

дым, пожар, ракетный удар

Взрыв прогремел в городе Клинцы Брянской области рф, который находится в 50 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщают в местных группах.

Утром во вторник, 14 июня, жители города сообщили, что слышали громкий "хлопок", а потом видели облако дыма в небе и роSSийские вертолеты МЧС. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.

В некоторых районах города отключалось электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, в зданиях выбило окна.

Позже губернатор Брянской области уточнил, что взрыв произошел в селе Займище городского округа Клинцы. По предварительной информации, ранены четыре человека и повреждены несколько домов.

Три дня назад, 11 июня, в воинской части под Клинцами также был пожар. Местные сообщали, что слышали четыре взрыва. В результате уничтожена военная техника, которая использовалась оккупационной армией на территории Украины и была доставлена в Брянске на ремонт.


Тарас Галушко, politeka.net





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