В Чернобаевке снова взрывы, СМИ сообщают о погибших

Количество пострадавших пока не называется.

В Чернобаевке снова взрывы, СМИ сообщают о погибших
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В Чернобыевке Херсонской области снова произошел взрыв, во время которого пострадали местные жители. Об этом сообщает "Суспільне".

По данным СМИ, в результате инцидента есть травмированные и погибшие. Число пострадавших уточняется.

"В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированы, количество уточняется, сообщили местные жители", - говорится в сообщении СМИ в Телеграмм.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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