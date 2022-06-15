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2022-06-15
В Чернобаевке снова взрывы, СМИ сообщают о погибших
Количество пострадавших пока не называется.
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Чернобыевке Херсонской области снова произошел взрыв, во время которого пострадали местные жители. Об этом сообщает
По данным СМИ, в результате инцидента есть травмированные и погибшие. Число пострадавших уточняется.
"В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированы, количество уточняется, сообщили местные жители", - говорится в сообщении СМИ в Телеграмм.
Виктория Хмилевская, ZN.ua