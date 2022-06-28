Войска РФ обстреляли Харьков из артиллерии: девять погибших и 29 раненых

Одна дитина знаходиться в тяжкому стані.

Войска РФ обстреляли Харьков из артиллерии: девять погибших и 29 раненых
© Getty Images

Війська РФ вночі у понеділок, 27 червня, масово обстріляли Північну Салтівку в Харкові. В результаті обстрілу з артилерії загинуло дев'ять людей, зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов у Facebook.

"Станом на 11:00 постраждало всього 38 осіб. З них: 9 загиблих, 29 поранених, в тому числі 5 дітей (одна дитина в дуже тяжкому стані, двоє - стан тяжкий, двоє - середній стан тяжкості)", - йдеться в повідомленні.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) КК України.


Анна Конюченко, ZN.ua





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