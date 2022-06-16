Войска РФ везут семьи в Херсон и заселяются в жилье украинцев – Минобороны Украины
Оккупанты не оставляют намерения провести так называемый "референдум" в Херсонской области, информирует
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РоSSия начала перевозить родственников военных во временно оккупированные населенные пункты Украины, в частности, речь идет о Херсоне. Оккупанты заселяются в жилье украинцев.
"Со стороны РоSSии активизировалась перевозка семей военнослужащих роSSийских оккупационных войск в захваченные роSSийским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о Херсоне. Новоприбывшие так называемые роSSийские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, которые уехали, спасая свои жизни, с начала широкомасштабного вторжения РоSSии", - подчеркнула Маляр на
Она также отметила, что коккупанты не оставляют намерения провести так называемый "референдум", но им этого не удастся достичь, потому что население на оккупированных территориях оказывает яростное сопротивление.