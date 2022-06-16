Войска РФ везут семьи в Херсон и заселяются в жилье украинцев – Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РоSSия начала перевозить родственников военных во временно оккупированные населенные пункты Украины, в частности, речь идет о Херсоне. Оккупанты заселяются в жилье украинцев.

"Со стороны РоSSии активизировалась перевозка семей военнослужащих роSSийских оккупационных войск в захваченные роSSийским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о Херсоне. Новоприбывшие так называемые роSSийские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, которые уехали, спасая свои жизни, с начала широкомасштабного вторжения РоSSии", - подчеркнула Маляр на брифинге.

Она также отметила, что коккупанты не оставляют намерения провести так называемый "референдум", но им этого не удастся достичь, потому что население на оккупированных территориях оказывает яростное сопротивление.