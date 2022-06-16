В Мелитополе фермеры отравили войска РФ черешней

Мэр города заявил, что 99% оставшихся в Мелитополе жителей сопротивляются оккупации, информирует ZN.ua.

В Мелитополе фермеры отравили войска РФ черешней
© Фото из открытых источников

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфир и телемарафона заявил, что фермеры в Мелитополе отравили оккупантов черешней.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов", - отметил Федоров.

Он также отметил, что в городе жители сопротивляются роSSийским оккупантам.

"Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня РоSSии. Вся страна видела — в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", — добавил Федоров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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