Войска РФ нанесли удар по Донецкой области сверхзвуковыми ракетами: есть погибшие и раненые

За сутки оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам, информирует ZN.ua.

Войска РФ нанесли удар по Донецкой области сверхзвуковыми ракетами: есть погибшие и раненые
© МВД Украины Telegram

Войска РФ в воскресенье, 12 июня, нанесли удар по населенным пунктам Донецкой области сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа х-22 "Буря". Разрушены 43 гражданских объекта, большинство из которых – жилые дома, информирует Министерство внутренних дел в Telegram.

Оккупанты обстреляли населенные пункты – Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимильяновка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка.

Войска РФ повредили 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль скорой помощи, линии электропередач.

Бахмут и Красногоровка остались без электричества.

Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа Х-22 "Буря" оккупанты нанесли по селу Николаевка Покровского района.


Анна Конюченко, ZN.ua





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