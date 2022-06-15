Войска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВА

Восемь «прилетов».

Войска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВА
Фото иллюстративное
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

РоSSийские захватчики утром, 15 июня, снова обстреляли территорию Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сумщина. 15 июня 2022 года. Ночь в области прошла тихо, а вот утро было не спокойным», - говорится в сообщении.

В половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории Шалыгинской громады. Зафиксировано восемь прилетов.

По словам главы ОВА, пострадавших и разрушений нет.

«В половине девятого возле одного из населенных пунктов громады россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами», - сообщил Живицкий.

Глава ОВА отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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