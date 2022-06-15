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2022-06-15
Войска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВА
Восемь «прилетов».
Фото иллюстративное© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
РоSSийские захватчики утром, 15 июня, снова обстреляли территорию Сумской области. Об этом
«Сумщина. 15 июня 2022 года. Ночь в области прошла тихо, а вот утро было не спокойным», - говорится в сообщении.
В половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории Шалыгинской громады. Зафиксировано восемь прилетов.
По словам главы ОВА, пострадавших и разрушений нет.
«В половине девятого возле одного из населенных пунктов громады россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами», - сообщил Живицкий.
Глава ОВА отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв.
Анастасия Гурин, ZN.ua