Войска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВА

РоSSийские захватчики утром, 15 июня, снова обстреляли территорию Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сумщина. 15 июня 2022 года. Ночь в области прошла тихо, а вот утро было не спокойным», - говорится в сообщении.

В половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории Шалыгинской громады. Зафиксировано восемь прилетов.

По словам главы ОВА, пострадавших и разрушений нет.

«В половине девятого возле одного из населенных пунктов громады россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами», - сообщил Живицкий.

Глава ОВА отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв.