Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВА

РоSSийские захватчики нанесли ракетный удар по Сумской области, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сумщина.16 июня 2022 года. Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых», - говорится в сообщении.

Информацию о разрушениях и повреждениях глава ОВА пообещал предоставить позже.

По его словам, взрывы были слышны в половине Сумского района и в областном центре.

Около 5 утра по Краснопольской громаде оккупанты нанесли один ракетный авиаудар.

Затем войска РФ открыли огонь со своей территории, били из минометов — зафиксировано 26 «приходов».

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль.

«Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется», – добавил глава ОВА.