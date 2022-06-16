Войска РФ обстреляли Николаевскую область: разрушены дома и склады

В селе Лиманы загорелось пшеничное поле.

Войска РФ обстреляли Николаевскую область: разрушены дома и склады
© ГСЧС Украины

Оккупанты в среду, 15 июня, обстреляли Николаевскую область. В результате обстрелов разрушены жилые дома, склады, сгорело пшеничное поле, информирует Николаевская ОВА в Facebook.

"15 июня роSSийские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы «Ураган». Попали в четырехэтажный жилой дом. Разрушены 6 квартир. По предварительной информации, пять человек пострадали", - отметили в ОВА.

В Широковской громаде разрушены фермерские склады. Продолжаются обстрелы оккупантов в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе оккупанты обстреляли село Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрела загорелось пшеничное поле.

В результате обстрелов поселка городского типа Первомайское занялся жилой дом. В селе Засилье Первомайской громады сгорел жилой дом.

Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаевской области оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады и Николаев.


Анна Конюченко, ZN.ua





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