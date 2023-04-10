В Україні ще одна область заборонила діяльність УПЦ МП

Уже другий український регіон забороняє діяльність УПЦ МП на своїй території – до Хмельницької приєдналася Рівненська область. У понеділок, 10 квітня, депутати Рівненської обласної ради на позачерговій сесії одноголосно заборонили діяльність московського патріархату на території області.

Про це повідомляється на сайті Рівненської облради, інформує Апостроф.

Заборону Української православної церкви (московського патріархату) підтримали 55 обранців із 55 присутніх у залі.

"Окрім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які на сьогоднішній день перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм у користування культових будівель", - йдеться у повідомленні.

Також обласна рада вже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного ухвалити Закон про заборону УПЦ МП і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 грудня 2022 року.

Зазначається, що органи місцевого самоврядування Рівненської області отримають відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території їхніх громад.


Олена Руденко, Апостроф





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