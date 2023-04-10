В Україні ще одна область заборонила діяльність УПЦ МП

Уже другий український регіон забороняє діяльність УПЦ МП на своїй території – до Хмельницької приєдналася Рівненська область. У понеділок, 10 квітня, депутати Рівненської обласної ради на позачерговій сесії одноголосно заборонили діяльність московського патріархату на території області.

Про це повідомляється на сайті Рівненської облради, інформує Апостроф .

Заборону Української православної церкви (московського патріархату) підтримали 55 обранців із 55 присутніх у залі.

"Окрім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які на сьогоднішній день перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм у користування культових будівель", - йдеться у повідомленні.

Також обласна рада вже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного ухвалити Закон про заборону УПЦ МП і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 грудня 2022 року.

Зазначається, що органи місцевого самоврядування Рівненської області отримають відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території їхніх громад.