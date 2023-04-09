Шість російських винищувачів Су-35 атакували Херсонську область: є руйнування

На щастя, постраждалих немає.

Російські окупаційні війська у суботу, 8 квітня, атакували шістьма винищувачами Су-35 Бериславський район Херсонської області керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційними ракетами Х-31, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Шість російських винищувачів Су-35 атакували Херсонську область: є руйнування
© odt.co.nz

"Обійшлося без жертв. Але знищено п'ять складських будівель, стрічкову галерею для транспортування зерна на місцевому елеваторі, понівечено кілька будинків", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Окупанти збільшили кількість обстрілів за добу до 75.

"Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, окупанти б’ють по лікарнях, закладах освіти, промислових та сільськогосподарських підприємствах", - додали військові.

Російські окупаційні війська обстрілюють у Херсонській області заміновані сільськогосподарські землі, щоб ті детонували, заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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