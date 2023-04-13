Поліція Італія встановила причетних до втечі з-під домашнього арешту сина російського губернатора

У втечі Артьому Усу допомагала оперативна група з 6-7 осіб

Прокуратура Мілана оприлюднила подробиці втечі з-під домашнього арешту підозрюваного у контрабанді зброї сина губернатора Красноярського краю РФ Артьома Усса, пише La Repubblica, інформує ZN.ua .

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40-річний чоловік втік з-під домашнього арешту в Базильо 22 березня, наступного дня після того, як Апеляційний суд дав зелене світло для його екстрадиції, запит на яку подали США .

За кілька годин Уссу вдалося виїхати з Італії. Поліцейські припускають, що він змінив кілька автівок та за фальшивими документами перетнув кордон і в'їхав у Словенію. Потім він доїхав до Сербії, а звідти — ймовірно літаком — повернувся до Росії.

Як встановили під час проведеного розслідування, синові близького до Путіна глави Красноярського краю допомагали втекти не менше шести-семи людей.

Деякі з них, повідомили у поліції, вже ідентифіковані, особи інших досі встановлюють.

Прокуратура також розслідує причетність до втечі співробітників російських спецслужб. Саме вони, вважають італійські правоохоронці, організували та керували цією «ювелірною» операцією з вивезення Усса за межі Італії.

4 квітня сам Усс написав, що він перебуває в Росії і подякував тим, хто допоміг йому повернутись додому.

Батько Артьома Алєксандр за «порятунок» сина подякував президенту Владіміру Путіну.

«Є багато версій, як це було, але я не коментуватиму. Я просто радий, що мій син Артьом повернувся додому. І за це я дякую Владіміру Путіну: він не тільки наш президент, але перш за все, це людина з великим і щедрим серцем», — заявив Усс-старший у відеозверненні.

На батьківщині Усса намагалися витягти із в'язниці за кордоном, заочно заарештувавши нібито у справі про відмивання грошей у особливо великих розмірах і звернувшись до італійського суду із проханням про екстрадицію.