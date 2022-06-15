Если Украина не остановит войска РФ, то они придут в Польшу – Резников
Министр обороны заявил, что Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял, информирует
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Украина с помощью Запада не остановит войска РФ, то они придут в Польшу.
"Ваши ребята не погибают на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве", - подчеркнул Резников в эфире польского телеканала Polsat News.
Министр также отметил: "Польские "Крабы" начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты".
По словам Резникова, Украина выстоит в войне с РФ, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.
“Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа – им это не удалось. Они (россияне. – Ред.) не смогут этого сделать за 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники. – Ред.) не сдались, а мы не устанем", – добавил министр.
В конце мая Польша передала Украине 18 современных самоходных 155 мм гаубиц KRAB. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об их готовности к выполнению задач.