У Маріуполі окупанти знесли будівлю драмтеатру: відео
У тимчасово окупованому Маріуполі знесли напівзруйновану будівлю драматичного театру, куди російські окупанти 16 березня 2022 року скинули бомбу, що унесла життя багатьох людей. Окупаційна влада міста називає це "реконструкцією", інформує
Відповідне відео опублікував радник голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Про знесення будівлі стало відомо ще наприкінці грудня 2022 року, а Андрющенко розмістив нові відео з місця "реконструкції".
"Відео з Драматичним театром вчора підхопили всі російські пабліки Маріуполя з обов’язковим “робота кипит”. Драматичний театр майже єдине місце в Маріуполі, щодо якого пропагадисти мають завдання швидкої реакції з перекручення реальності... Ще трохи Драматичного театру з різних точок. Правда, схоже на “ремонт”, “реконструкцію” або “відновлення”? Насправді - ні!", - написав радник міського голови.