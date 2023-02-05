У Маріуполі окупанти знесли будівлю драмтеатру: відео

У тимчасово окупованому Маріуполі знесли напівзруйновану будівлю драматичного театру, куди російські окупанти 16 березня 2022 року скинули бомбу, що унесла життя багатьох людей. Окупаційна влада міста називає це "реконструкцією", інформує Апостроф .

Відповідне відео опублікував радник голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Про знесення будівлі стало відомо ще наприкінці грудня 2022 року, а Андрющенко розмістив нові відео з місця "реконструкції".

"Відео з Драматичним театром вчора підхопили всі російські пабліки Маріуполя з обов’язковим “робота кипит”. Драматичний театр майже єдине місце в Маріуполі, щодо якого пропагадисти мають завдання швидкої реакції з перекручення реальності... Ще трохи Драматичного театру з різних точок. Правда, схоже на “ремонт”, “реконструкцію” або “відновлення”? Насправді - ні!", - написав радник міського голови.

Фото: twitter.com/Maxar