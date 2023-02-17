Збиті минулого тижня підозрілі кулі ймовірно не несли шкоди — Байден

Однак президент не шкодує про свою команду збивати їх.

Збиті минулого тижня підозрілі кулі ймовірно не несли шкоди — Байден
© Стоп-кадр відео

Сполучені Штати не мають жодних ознак того, що три збиті в повітряному просторі Північної Америки об’єкти пов’язані з китайською програмою розвідки і, ймовірно, вони належать приватним особам. Про це у четвер заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

«Ми ще достеменно не знаємо, що являли собою ці три об’єкти, однак наразі ніщо не свідчить про те, що вони були пов’язані з китайською програмою розвідки, або що вони були апаратами спостереження з будь-якої іншої країни», — сказав Байден.

За його словами, схоже, що ці три об’єкти були повітряними кулями, пов’язаними з приватними компаніями, рекреаційними чи дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження.

Байден підкреслив, що наразі немає доказів раптового збільшення кількості об'єктів у небі.

Водночас, він попередив, що якщо будь-який об’єкт становитиме загрозу безпеці американського народу, він дасть команду знищити його.

Президент сказав, що він доручив своїй команді розробити більш чіткі протоколи поводження з подібними невстановленими об’єктами в майбутньому та навчитись розрізняти ті, які, ймовірно, становлять ризики безпеці, що вимагає негайних дій, а також ті, які не несуть жодної шкоди.

Ці правила розроблятимуться із дотриманням таємниці і будуть передані Конгресу після завершення роботи над докуметом.

Очолить цей напрям радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Зокрема, адміністрація планує створити поліпшений перелік безпілотних об’єктів у повітряному просторі США, впроваджуватиме подальші заходи для виявлення об’єктів, оновлюватиме правила та норми щодо зустрічі з такими типами об’єктів над небом США та встановлюватиме загальні глобальні норми для подібних зустрічей.

Байден також сказав, що очікує на розмову із головою Китаю Сі Цзіньпіном.

«Я сподіваюся, що ми в усьому розберемось, але я не вибачаюся за те, що збив ту повітряну кулю», — додав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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