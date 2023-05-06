Мер Одеси виходить із СІЗО: за нього внесли заставу

Раніше адвокат мера говорив, що заставу вносити не будуть.

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого 4 травня взяли під варту в справі щодо заводу "Краян", виходить із СІЗО: заставу за нього в розмірі 13.4 млн грн вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра, передає " Суспільне ".

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"Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКС", - розповів Танцюра.

Після внесення застави Труханова мають випустити з СІЗО.

Раніше адвокат міського голови Олександр Лисак зазначав, що заставу вносити не будуть. Він подав скаргу в Апеляційну палату ВАКС.