Мер Одеси виходить із СІЗО: за нього внесли заставу

Раніше адвокат мера говорив, що заставу вносити не будуть.

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого 4 травня взяли під варту в справі щодо заводу "Краян", виходить із СІЗО: заставу за нього в розмірі 13.4 млн грн вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра, передає "Суспільне".

Мер Одеси виходить із СІЗО: за нього внесли заставу
© Getty Images

"Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКС", - розповів Танцюра.

Після внесення застави Труханова мають випустити з СІЗО.

Раніше адвокат міського голови Олександр Лисак зазначав, що заставу вносити не будуть. Він подав скаргу в Апеляційну палату ВАКС.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Блок рекламы


Похожие новости
Байден пояснив американцям, чому вони знову повинні проголосувати за ньогоБайден пояснив американцям, чому вони знову повинні проголосувати за нього
Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"
У ПАР обговорюють вихід з Римського статуту на тлі майбутнього візиту Путіна – BloombergУ ПАР обговорюють вихід з Римського статуту на тлі майбутнього візиту Путіна – Bloomberg
У Києві адвокат чекав на окупантів і допомагав знищувати "HIMARS": залучив колишнього військовослужбовця ЗСУУ Києві адвокат чекав на окупантів і допомагав знищувати "HIMARS": залучив колишнього військовослужбовця ЗСУ
Колишнього замкерівника одеської міліції засудили до 15 років у справі про заворушення 2 травняКолишнього замкерівника одеської міліції засудили до 15 років у справі про заворушення 2 травня
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
Поліція Італія встановила причетних до втечі з-під домашнього арешту сина російського губернатораПоліція Італія встановила причетних до втечі з-під домашнього арешту сина російського губернатора
Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"
Онуфрій визнав, що мав російське громадянство. Але переконує, що у нього "вже немає російського паспорта"Онуфрій визнав, що мав російське громадянство. Але переконує, що у нього "вже немає російського паспорта"
Нової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу УкраїниНової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу України
Последние новости
Подгружаем последние новости