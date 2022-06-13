Украинские войска на Донбассе отодвинули участок фронта на 15 км и освободили три села

Украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

Украинские войска на Донбассе отодвинули участок фронта на 15 км и освободили три села
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области и отодвинули участок фронта на 15 километров, информирует Группировка объединенных сил в Facebook.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Да, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 километров", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua





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