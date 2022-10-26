На території школи звільненого села на Херсонщині виявили склад боєприпасів

У звільненому від окупантів селі Кочубеївка Херсонської області на території школи виявили 50 покинутих росіянами боєприпасів та знищену військову техніку. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує ZN.ua .

«Впродовж 24-25 жовтня 2022 року прокурори у складі спільних груп з працівниками Служби безпеки України, поліції та експертами здійснили огляд зруйнованої ворожими обстрілами інфраструктури Кочубеївської громади, – повідомили у прокуратурі. – На території однієї зі шкіл виявлено склад боєприпасів ворожих військ, а також спалену бронетехніку. На місці події знаходилось близько 50 одиниць невикористаних боєприпасів, які передано вибухотехнікам».