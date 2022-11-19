Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"

Російські літаки влаштували провокацію у зоні навчань НАТО у Балтійському морі.

Як повідомляє "Голос Америки", літаки Росії здійснили "небезпечний і непрофесійний обліт" обліт кораблів Північноатлантичного альянсу - два винищувачі наблизилися до суден НАТО на відстань від 73 до 91 метра.

За даними Військово-морського командування НАТО, російські пілоти не відповідали на повідомлення їхніх військових.

"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була задіяна для навчань протиповітряної оборони, а також через висоти та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків", – йдеться у повідомленні .

Також в альянсі додали, що "НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози".

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада підкреслив, що інцидент з ракетами, що впали на територію Польщі, не був нападом на країну, а найімовірніше - "нещасним випадком".

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракета не була українською, проте пізніше додав, що поки що на 100% ніхто не знає, чия ракета впала в Польщі під час масованого обстрілу України 15 листопада.