"Як же нам після такого жити?": мешканки звільненого села поскаржилися на безкарність сусідів-колаборантів

"Як же нам після такого жити?": мешканки звільненого села поскаржилися на безкарність сусідів-колаборантів

Мешканці звільнених населених пунктів скаржаться на те, що колаборантів ніхто не збирається карати.

Відповідне відео опублікував блогер Анатолій Штефан "Штірліц". На ньому жительки села, які пережили окупацію, бідкаються на несправедливість.

"Прихильники "руського миру" і зараз є у селі і ніхто їх не чіпає - поперевзувалися як то кажуть.

Тих, що проводили референдуми, забрали, А ті, хто годували окупантів, цілувалися з ними і каталися на БТРах, усі, скотиняки, сидять дома і ніхто їм нічого не робить.

А як же ж нам після такого жити? Якщо я знаю, що вони їх зустрічали і вони будуть разом зі мною жити?!

Розумієте, наша держава нас штовхає на злочин. Я не витримаю, я сама їх буду бити. Я не можу жити з тою людиною в селі.

От жінка одна хай скаже, як до неї їздили. Вона каже "це мої племінники". Буряти племінники, дегестанці племінники або руські племінники? Там кодло ціле заходило до них і вони всіх годували. І живуть зараз як нічого не сталося і ніхто нічого не робить. Де справедливість? Де наші закони?" - жаліються жінки.

"Вважаю, що вже на законодавчому рівні потрібно негайно розробляти алгоритм відповідальності таких "прихильників".

Позбавлення права голосу на виборах, створення реєстру, самостійний виїзд "на родину" та інше.

Завелика ціна, щоб пробачати і вмикати толерантність", - додав до цього Анатолій Штефан.


Алексей Ионов, politeka.net





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