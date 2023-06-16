Міллі: Агресія Росії проти України є фронтальним нападом на сам міжнародний порядок, який гарантує мир та свободу для наших держав

"Ми стоїмо сьогодні разом не просто як група держав, але як об’єднаний фронт, що виступає за цінності".

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у Брюсселі під час пресконференції за підсумками роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що Росія своєю неспровокованою агресією атакувала весь світовий порядок. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Ми стоїмо сьогодні разом не просто як група держав, але як об’єднаний фронт, що виступає за цінності. Ми стоїмо за основоположні принципи – національний суверенітет та свободу, за ті принципи, які підриває злочинна та неспровокована російська агресія проти України. Ця свавільна війна є не лише актом агресії проти України. Вона, за визначенням, є фронтальним нападом на сам міжнародний порядок, який гарантує мир, заможність та свободу для наших держав", – зазначив Міллі.

За його словами, президент Володимир Зеленський нещодавно оголосив, що Україна розпочала наступальну операцію, щоб звільнити свою країну. Така боротьба, за словами генерала, завжди має високу ціну, яку сплачують українські захисники. Ця боротьба, яку веде народ України, резонує далеко за межами України у багатьох країнах світу, які цінують свободу та відкидають тиранію.

"Тож коаліція держав, які об’єдналися в рамках Контактної групи з оборони України, продовжує надавати Україні засоби, які дозволяють їй досягати успіху, відстоювати свою свободу й незалежність", – наголосив американський генерал.