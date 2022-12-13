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2022-12-13
Як українська розвідка звільняла села під Сватовим: відео та карта
Спецпідрозділ ГУР МОУ "KRAKEN" продовжує виконувати бойові завдання щодо деокупації українських територій від російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні "Кракена" у Telegram, інформує
Так, штурмові групи підрозділу звільнили ще два населені пункти - Кислівка і Котлярівка, які розташовані на півночі від Сватового.
Крім того, "Кракен" поділився відео визволення цих українських територій.
Інна Погрібна, Апостроф