Як українська розвідка звільняла села під Сватовим: відео та карта

Спецпідрозділ ГУР МОУ "KRAKEN" продовжує виконувати бойові завдання щодо деокупації українських територій від російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні "Кракена" у Telegram, інформує Апостроф.

Так, штурмові групи підрозділу звільнили ще два населені пункти - Кислівка і Котлярівка, які розташовані на півночі від Сватового.

Крім того, "Кракен" поділився відео визволення цих українських територій.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Внаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: картаВнаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: карта
"Як її випустили з України?": скандальна українська ведуча Панченко приїхала до окупованого Донецька"Як її випустили з України?": скандальна українська ведуча Панченко приїхала до окупованого Донецька
Моніторингова група: Білорусь перекидає в сусідню з Україною область підрозділ ССО (карта)Моніторингова група: Білорусь перекидає в сусідню з Україною область підрозділ ССО (карта)
Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідкаРосія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідка
Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідкаРосіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»
"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео
Британська розвідка розповіла, від чого залежить ефективність оборонних операцій РФ біля СватовогоБританська розвідка розповіла, від чого залежить ефективність оборонних операцій РФ біля Сватового
Українська армія не залежить від атак на енергетичну інфраструктуру — генерал ПентагонуУкраїнська армія не залежить від атак на енергетичну інфраструктуру — генерал Пентагону
Последние новости
Подгружаем последние новости