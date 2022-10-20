Жодного вцілілого будинку: моторошні фото та відео села-примари на Донбасі

У мережі показали кадри звільненого з-під російської окупації села Богородичне Донецької області. У населеному пункті немає жодного вцілілого будинку, інформує Апостроф .

Відео поділилася Донецька обласні військова адміністрація на своєму каналі в YouTube.

На кадрах - поруйновані від ворожих обстрілів господарства селян.

Будинки без дахів, вікон та дверей, обгорілі стіни, повалені паркани, обірвані дроти, пошкоджені стовпи високовольтних ЛЕП, поламані дерева та зруйнована церква.

"Активні бойові дії тривали тут навесні, з літа до 11 вересня село було в окупації. За цей час воно було повністю знищене — не лишилося жодної цілої будівлі. Тепер це село-привид", - йдеться у повідомленні під відео.

Із 794 осіб, які проживали в селі, залишилося двоє.