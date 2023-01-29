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2023-01-29
У НАТО заявляють про готовність конфронтації з РФ, але визнали низку проблем
У керівництві Альянсу визнають, що він втратив монополію на військову ініціативу, інформує
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НАТО готове до прямої конфронтації з РФ, проте Альянсу слід переозброїтися. Про це в інтерв'ю RTP
Лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів каже, що цивільне промислове виробництво країн НАТО має бути переорієнтоване на оборонну сферу та розпочати роботу у режимі "військової економіки мирного часу".
Бауер визнає, що на сьогоднішній день Північноатлантичний Альянс втратив монополію на військову ініціативу. За його словами, стратегічні цілі Росії виходять за межі України з огляду на те, що Москва має намір повернути собі території колишнього Радянського Союзу.
Богдан Затула, ZN.ua