У НАТО заявляють про готовність конфронтації з РФ, але визнали низку проблем

У керівництві Альянсу визнають, що він втратив монополію на військову ініціативу, інформує ZN.ua.

У НАТО заявляють про готовність конфронтації з РФ, але визнали низку проблем
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НАТО готове до прямої конфронтації з РФ, проте Альянсу слід переозброїтися. Про це в інтерв'ю RTP заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів каже, що цивільне промислове виробництво країн НАТО має бути переорієнтоване на оборонну сферу та розпочати роботу у режимі "військової економіки мирного часу".

Бауер визнає, що на сьогоднішній день Північноатлантичний Альянс втратив монополію на військову ініціативу. За його словами, стратегічні цілі Росії виходять за межі України з огляду на те, що Москва має намір повернути собі території колишнього Радянського Союзу.


Богдан Затула, ZN.ua





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