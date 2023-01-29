У НАТО заявляють про готовність конфронтації з РФ, але визнали низку проблем

НАТО готове до прямої конфронтації з РФ , проте Альянсу слід переозброїтися. Про це в інтерв'ю RTP заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів каже, що цивільне промислове виробництво країн НАТО має бути переорієнтоване на оборонну сферу та розпочати роботу у режимі "військової економіки мирного часу".

Бауер визнає, що на сьогоднішній день Північноатлантичний Альянс втратив монополію на військову ініціативу. За його словами, стратегічні цілі Росії виходять за межі України з огляду на те, що Москва має намір повернути собі території колишнього Радянського Союзу.