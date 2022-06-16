Оккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человек

В среду, 15 июня, войска РФ обстреляли Харьков и населенные пункты области, отметил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела шесть человек получили ранения.

"В целом в течение суток в результате роSSийского террора против мирного населения Харьковской области в Лозовском районе один человек получил ранения, в Изюмском - ранены пять мирных жителей", - подчеркнул Синегубов в Telegram.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Индустриальный район Харькова. Жертв и пострадавших нет.

В области обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.