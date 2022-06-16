Оккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человек

От попадания роSSийских боеприпасов произошло возгорание в Золочеве, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человек
© Олег Синегубов/Telegram

В среду, 15 июня, войска РФ обстреляли Харьков и населенные пункты области, отметил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела шесть человек получили ранения.

"В целом в течение суток в результате роSSийского террора против мирного населения Харьковской области в Лозовском районе один человек получил ранения, в Изюмском - ранены пять мирных жителей", - подчеркнул Синегубов в Telegram.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Индустриальный район Харькова. Жертв и пострадавших нет.

В области обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В результате попадания боеприпасов РФ произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки и автомобили.


Анна Конюченко, ZN.ua





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