Оккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человек
От попадания роSSийских боеприпасов произошло возгорание в Золочеве, информирует
В среду, 15 июня, войска РФ обстреляли Харьков и населенные пункты области, отметил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела шесть человек получили ранения.
"В целом в течение суток в результате роSSийского террора против мирного населения Харьковской области в Лозовском районе один человек получил ранения, в Изюмском - ранены пять мирных жителей", - подчеркнул Синегубов в
Оккупанты обстреляли из РСЗО Индустриальный район Харькова. Жертв и пострадавших нет.
В области обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.
В результате попадания боеприпасов РФ произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки и автомобили.