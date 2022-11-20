Мобілізовані війська РФ обурені, що їх перекинули з Херсонської в Луганську область

Мобілізовані російські військові обурені переміщенням з Херсонської в Луганську область. Для посилення контролю над ситуацією на території тимчасово захопленої Луганської області окупанти встановлюють додаткові блокпости, щоб виявляти та затримувати дезертирів, інформує Луганська ОВА у Telegram.

"Ворог постійно поповнює свій особовий склад. Так, збільшення кількості окупаційних підрозділів спостерігають у Луганську. Також у населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти", - йдеться в повідомленні.