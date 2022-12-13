Моніторингова група: Білорусь перекидає в сусідню з Україною область підрозділ ССО (карта)
Наразі незрозуміло, яка причина цього, тож зараз не можна констатувати точно, що це заходи в рамках перевірки боєготовності сил, інформує
Сьогодні в Білорусі розпочалася раптова перевірка боєготовності військ. Моніторингова група
Просто зараз в Брестську область прямує ешелон з технікою. "Гаюн" попереджає про:
- БТР - мінімум 10 одиниць;
- МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;
- МАЗи, Урали - мінімум 25 одиниць;
- бензовози - мінімум 2 одиниці;
- вагони пасажирські та вантажні.
Моніторингова група зазначає, що МБТС "Кайман" - машини, притаманні саме для 103-ї ССО, тому там й зробили висновок, що до кордону України перекидають саме цей підрозділ.
"Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.
Проте там наголошують, що для перекидання спецпідрозділу можуть бути й інші причини: ротація у прикордонні з Україною або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені в Брестській області.