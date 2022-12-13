Моніторингова група: Білорусь перекидає в сусідню з Україною область підрозділ ССО (карта)

Сьогодні в Білорусі розпочалася раптова перевірка боєготовності військ. Моніторингова група "Белорускі Гаюн" зазначає, що паралельно з цим до Брестської області, яка знаходиться біля українського кордону, відбувається перекидання підрозділу Сил спеціальних операцій 103-тьої Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Просто зараз в Брестську область прямує ешелон з технікою. "Гаюн" попереджає про:

БТР - мінімум 10 одиниць;

МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;

МАЗи, Урали - мінімум 25 одиниць;

бензовози - мінімум 2 одиниці;

вагони пасажирські та вантажні.

Моніторингова група зазначає, що МБТС "Кайман" - машини, притаманні саме для 103-ї ССО, тому там й зробили висновок, що до кордону України перекидають саме цей підрозділ.

"Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Проте там наголошують, що для перекидання спецпідрозділу можуть бути й інші причини: ротація у прикордонні з Україною або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ , які вчора були помічені в Брестській області.