Моніторингова група: Білорусь перекидає в сусідню з Україною область підрозділ ССО (карта)

Наразі незрозуміло, яка причина цього, тож зараз не можна констатувати точно, що це заходи в рамках перевірки боєготовності сил, інформує ZN.ua.

Моніторингова група: Білорусь перекидає в сусідню з Україною область підрозділ ССО (карта)
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Сьогодні в Білорусі розпочалася раптова перевірка боєготовності військ. Моніторингова група "Белорускі Гаюн" зазначає, що паралельно з цим до Брестської області, яка знаходиться біля українського кордону, відбувається перекидання підрозділу Сил спеціальних операцій 103-тьої Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Просто зараз в Брестську область прямує ешелон з технікою. "Гаюн" попереджає про:

  • БТР - мінімум 10 одиниць;
  • МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;
  • МАЗи, Урали - мінімум 25 одиниць;
  • бензовози - мінімум 2 одиниці;
  • вагони пасажирські та вантажні.

Моніторингова група зазначає, що МБТС "Кайман" - машини, притаманні саме для 103-ї ССО, тому там й зробили висновок, що до кордону України перекидають саме цей підрозділ.

"Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Проте там наголошують, що для перекидання спецпідрозділу можуть бути й інші причини: ротація у прикордонні з Україною або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені в Брестській області.

Беларускі Гаюн


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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