Нова страшилка російської пропаганди: ISW про вторгнення української армії в Бєлгородську область РФ

Експерти припускають, що Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором, інформує ZN.ua.

Російська пропаганда залякує своїх громадян тим, що Україна нібито готує вторгнення у Бєлгородську область. У такий спосіб Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором у Бєлгородській області, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 листопада.

Аналітики Інституту зауважили, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська готують вторгнення в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп’янськом, щоб мінімізувати цю загрозу. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також оприлюднив кадри, які демонструють будівництво укріплень на кордоні з Україною.

«Російські заяви про неминучий український напад на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб налякати громадськість і змусити підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії та не має можливості зробити це в такому масштабі. Після перемоги у Харківській області українські війська продовжують звільняти окуповані населені пункти на заході Луганської області», – йдеться у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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