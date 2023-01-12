В Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей — Кім

Глава ОВА зазначив, що великий та середній бізнес не поспішає повертатися, інформує ZN.ua.

В Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей — Кім
© Facebook / Миколаївська ОДА

Після деокупації Херсона в Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч жителів, заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує "Укрінформ".

"Після звільнення Херсона в Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей, з них 50-70 тисяч - до міста Миколаєва. Але ділова активність у регіоні залишається ще дуже слабкою", - наголосив Кім.

Він також зазначив, що великий та середній бізнес не поспішає повертатися в область, оскільки йому потрібні гарантії безпеки та час. Малі підприємства,що діють у сфері обслуговування поступово починають працювати.

Російські війська продовжують обстрілювати з РСЗВ Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області із Кінбурської коси.


Анна Конюченко, ZN.ua





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