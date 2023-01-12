В Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей — Кім
Глава ОВА зазначив, що великий та середній бізнес не поспішає повертатися, інформує
Після деокупації Херсона в Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч жителів, заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує
"Після звільнення Херсона в Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей, з них 50-70 тисяч - до міста Миколаєва. Але ділова активність у регіоні залишається ще дуже слабкою", - наголосив Кім.
Він також зазначив, що великий та середній бізнес не поспішає повертатися в область, оскільки йому потрібні гарантії безпеки та час. Малі підприємства,що діють у сфері обслуговування поступово починають працювати.
Російські війська продовжують обстрілювати з РСЗВ Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області із Кінбурської коси.