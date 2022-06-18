Ядерный терроризм РоSSии: в РФ обвинения Запада назвали «безосновательными»

Посольство РоSSии в США назвало обвинения западных стран в ядерном терроризме "безосновательными" и выразило готовность обсуждения тематики нераспространения ядерного оружия в соответствии с международными договорами. Об этом пишет "Интерфакс" .

По информации источника, комментируя опубликованную на сайте Госдепартамента статью специального представителя по ядерному нераспространению Адама Шейнмана, посвященную Договору о нераспространении ядерного оружия, посольство РФ подчеркнуло, что считает обвинения Запада о «бряцании ядерным оружием» необоснованными.

«Считаем необоснованными инсинуации Запада относительно якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием». Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей. РоSSия настроена на сотрудничество со всеми заинтересованными странами ради конструктивного проведения Обзорной конференции, подтверждения приверженности положениям Договора и его укреплению», – говорится в обращении посольства.