Протидію Угорщини вступу Швеції до НАТО у ЄС назвали «другорядним шоу» – Politico

Раніше Угорщина була і проти вступу Фінляндії в НАТО, але її позиція не завадила прогресу в Альянсі.

Блокування Угорщиною заявки Швеції на членство в НАТО дратує дипломатів Європейського Союзу, повідомляє Politico.

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«Дратуюче другорядне шоу», – заявив високопоставлений європейський дипломат виданню Politico на умовах анонімності, інформує ZN.ua .

За його словами, через мінливу риторику Угорщини у західних союзників «нуль розуміння» стосовно позиції керівництва цієї країни. Вони ставляться до проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана менш серйозно, ніж до президента Туреччини Реджепа Ердогана, чия позиція стала у цьому тандемі визначальною.

Раніше Угорщина демонструвала синхронні дії з Туреччиною щодо блокування заявки Фінляндії на членство у НАТО з подальшим погодженням. Зараз країни демонструють тотожну риторику щодо протидії вступу до НАТО Швеції.

Тим часом українська влада вже майже рік регулярно порушує питання вступу України до Альянсу без проходження стадії Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), як це вдалося Фінляндії. Детальніше про наші шанси читайте у статті Володимира Кравченка "Чи стане (і коли) Україна 33-м членом НАТО?"