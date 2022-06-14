РоSSийские оккупанты остановили эксгумацию и перезахоронение тел погибших украинцев в Мариуполе — советник мэра

Теперь захватчики предлагают жителям города самостоятельно договариваться о всех процедурах и оплачивать их собственными деньгами, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты остановили эксгумацию и перезахоронение тел погибших украинцев в Мариуполе — советник мэра
© t.me/polkazov

Оккупационная администрация Мариуполя остановила процесс проведения эксгумации и перезахоронения тел погибших жителей города, формально переложив его на самих мариупольцев. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, опубликовав соответствующий документ.

Согласно "новым правилам", захватчики предлагают людям самостоятельно обращаться в местную "полицию" в случае необходимости осуществления эксгумации. Там "следователь" должен составить соответствующее "постановление", требующее утверждения "прокурора".

"Если действовать по правилам оккупационных властей, ты должен дождаться «прокурора» и «следователя», которые проведут осмотр тела при эксгумации. Затем проехать на опознание трупа в Донецк на суд-мед экспертизу. Только потом — захоронение в отведенном месте", — рассказал Андрющенко.

Он уточнил, что за все эти процедуры — эксгумацию, доставку тела в Донецк и перезахоронение — жители Мариуполя должны заплатить собственные средства. По словам советника, оккупанты выделяют деньги только на приезд своих "прокурора" и "следователя".


Максим Царук, ZN.ua





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