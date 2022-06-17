В Мариуполе фиксируют по 10-15 обращений с симптомами холеры или дизентерии каждый день — советник мэра

Реагентов для обнаружения болезней в городе нет — все вывезено оккупантами, информирует ZN.ua.

В Мариуполе фиксируют по 10-15 обращений с симптомами холеры или дизентерии каждый день — советник мэра
© t.me/polkazov

В Мариуполе фиксируют по 10-15 обращений с симптомами холеры или дизентерии ежедневно. Однако нужных реагентов для обнаружения болезней нет, ведь их вывезли оккупанты. Нет в городе и антибиотиков, потому людей просто отправляют домой. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрущенко.

«Медицина. Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головные боли). Реагентов для тестирования нет – все вывезено оккупантами. Антибиотиков – нет. Людей просто отправляют домой», – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, захватчики ограничили общение с мариупольцами по больницам. В больнице №2, где на стационаре находятся роSSийские военные, с позавчера они не посещают общую столовую.

«На Левобережье вчера замечен кортеж Международного Красного Креста, который привез 4 фуры гуманитарки. Надеемся, что из-за открытого доступа Международный Красный Крест вмешается в ситуацию. Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания», - добавил Андрющенко.

Кроме того, советник мэра рассказал о новой проблеме. Инсулин для людей с сахарным диабетом низкого качества и недостаточного объема.

«Источники говорят о внезапном росте ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом в последнюю неделю. Каждый день не менее двух операций», - сообщает Андрющенко.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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