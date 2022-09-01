WP: Репутація Горбачова заснована на глобальній амнезії

Останній радянський лідер здобув світову славу завдяки своїм провалам і недалекоглядності, а його реальна спадщина - це сучасний Китай, який у свій час не захотів стати СРСР, інформує ZN.ua.

WP: Репутація Горбачова заснована на глобальній амнезії
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Завойовуючи вдячність світу провалами, Міхаіл Горбачов став героєм завдяки участі в ліквідації політичної системи, яку він намагався врятувати за допомогою реформ. Його запам’ятали як візіонера, тому що він не бачив чітко невиліковну системну хворобу соціалізму: вона виявилася нездатною впоратися з розпорошеністю інформації у розвиненій країні.

Мов Христофора Колумба, який випадково відкрив Новий світ, Горбачова спіткала велич завдяки його нерозумінні, куди він взагалі йшов, - пише в статті для Washington Post американський журналіст і Пулітцерівський лауреат Джордж Вілл.

Двоє дядьків і тітка Горбачова померли під час Голодомору в 1932-1933 роках, який організував Йосип Сталін. Обидва його діди постраждали під час Великого терору. Один з них згадував: слідчий зламав йому руки, жорстоко побив його, а потім загорнув його в мокрий кожух і поставив на гарячу піч. В книзі «Горбачов: Його життя і часи» політолог Амгерстського коледжу Вільям Таубман наводить цитату радянського лідера про те, як, будучи дитиною в часи Другої світової війни, він знайшов рештки солдатів Червоної армії: «Трупи гнили, їх частково обгризли тварини, черепи у ржавих шоломах, білі кістки… непоховані вони дивилися на нас чорними очницями».


Лесь Димань, ZN.ua





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