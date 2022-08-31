The Guardian: Як Путін знищив політичну спадщину Горбачова
"Останні дні СРСР під час політики гласності Горбачова були більш сприятливими для свободи, ніж сучасна Росія епохи Путіна", інформує
Михайло Горбачов прожив досить довго, щоб побачити, як все, чого він намагався досягти, розвалилося або “злетіло в повітря”. Ера розрядки та контролю над озброєннями між Вашингтоном і Москвою змінилася кривавою війною в Україні, в якій зброя натівських союзників Києва протиставляється російським силам із супутнім ризиком прямого зіткнення між ядерними наддержавами через випадковість або прорахуно, йдеться на сторінках
На той час, коли Горбачов пішов у відставку наприкінці 1991 року, натівсько-радянський кордон уже не був гарячою точкою. НАТО відкликало зі східного флангу всі війська, крім кількох тисяч, і жахи холодної війни, здавалося, залишилися в історичних підручниках і музеях, пише оглядач видання Джуліан Боргер.
Після вторгнення в Україну 24 лютого НАТО спрямувало війська на схід, мобілізувавши 40 тисяч військових під своїм прямим командуванням, з планами привести 300 тисяч у стан підвищеної готовності.