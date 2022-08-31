The Guardian: Як Путін знищив політичну спадщину Горбачова

Михайло Горбачов прожив досить довго, щоб побачити, як все, чого він намагався досягти, розвалилося або “злетіло в повітря”. Ера розрядки та контролю над озброєннями між Вашингтоном і Москвою змінилася кривавою війною в Україні, в якій зброя натівських союзників Києва протиставляється російським силам із супутнім ризиком прямого зіткнення між ядерними наддержавами через випадковість або прорахуно, йдеться на сторінках The Guardian .

На той час, коли Горбачов пішов у відставку наприкінці 1991 року, натівсько-радянський кордон уже не був гарячою точкою. НАТО відкликало зі східного флангу всі війська, крім кількох тисяч, і жахи холодної війни, здавалося, залишилися в історичних підручниках і музеях, пише оглядач видання Джуліан Боргер.

Після вторгнення в Україну 24 лютого НАТО спрямувало війська на схід, мобілізувавши 40 тисяч військових під своїм прямим командуванням, з планами привести 300 тисяч у стан підвищеної готовності.