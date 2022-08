Смерть Міхаіла Горбачова: як відреагував світ

У вівторок, 30 серпня, на 92-му році життя у Москві помер перший та останній президент СРСР Міхаіл Горбачов. Він, прийшовши до влади, прискорив руйнівні процеси, які на той час існували в економіці та політиці Радянського Союзу, що фактично призвело до його розвалу. Горбачов працював на зміцнення відносин зі США і Західною Європою та фактично привів до програшу СРСР у Холодній війні.

Після підписання Біловезьких угод в грудні 1991 року Михайло Горбачов склав з себе повноваження глави держави. У жовтні 1990 року його удостоїли Нобелівської премії «на знак визнання його провідної ролі в мирному процесі, який сьогодні характеризує важливу складову частину життя міжнародного товариства».

Як на смерть останнього лідера СРСР відреагували світові політики та відомі особистості

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала : «Михайло Горбачов був лідером, яким довіряли й поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні Холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Цей спадок ми не забудемо».

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив : «Мені сумно чути про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, які він продемонстрував, довівши Холодну війну до мирного завершення. У часи агресії Путіна в Україні його невтомна відданість відкриттю радянського суспільства залишається прикладом для всіх нас».

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив : «Михайло Горбачов був унікальним державним діячем, який змінив хід історії. Світ втратив могутнього світового лідера, відданого багатостороннього лідера та невтомного борця за мир. Я глибоко засмучений його смертю».

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — Ant?nio Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

Висловився з приводу смерті Горбачова і співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти РФ , експосол США в Росії Майкл Макфол. Він написав : «Важко пригадати одну людину, яка змінила хід історії більш позитивно, ніж Михайло Сергійович Горбачов».

Hard to think of a single person who altered the course of history more in a positive direction than Mikhail Sergeevich Gorbachev. — Michael McFaul (@McFaul) August 30, 2022

Подібну думку висловила відома американська історикиня, письменниця та журналістка Енн Епплбаум. «Мало кому під силу змінити світ так, як це зробив Михайло Горбачов. Навіть якщо він не почав цього робити з бажання», – написала вона.

Not many people have it in their power to change the world as much as Mikhail Gorbachev did. Even if he didn't start out wanting to do so. — Anne Applebaum (@anneapplebaum) August 30, 2022

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс написав : «Мої співчуття рідним і близьким Михайла Горбачова. У 1989 році він закликав у своєму зверненні до ПАРЄ будувати спільний європейський дім без роздільних ліній. Ми завдячуємо йому за його роль у припиненні Холодної війни. Говорили, що пан Горбачов, як і всі ми, засмучений новою війною Росії».

My condolences to family and friends of Mikhail Gorbachev. In 1989 he called in his address to @PACE_News to build a common European home without dividing lines. We owe him for his role in ending the Cold War. Mr Gorbachev was said to be upset over Russia’s new war as we all are. pic.twitter.com/v7RhAgyWhd — Tiny Kox (@PACE_President) August 30, 2022

Міністерка закордонних справ та претендентка на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс написала : «Михайло Горбачов був видатним державним діячем, який зробив значний внесок у глобальну безпеку та стабільність, співпрацюючи з західними лідерами для припинення холодної війни. Зараз, як ніколи, ця спадщина співпраці та миру має переважати».

Mikhail Gorbachev was a remarkable statesman who made a profound contribution to global security and stability, working with Western leaders to end the Cold War.



Now more than ever, this legacy of cooperation and peace must prevail. — Liz for Leader (@trussliz) August 30, 2022

«Народи Східної Європи, німці, і, зрештою, російські люди дуже вдячні йому за натхнення, за мужність у висуненні цих ідей свободи, – сказав колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер у коментарі для The Guardian . – Він ще залишиться в історії як людина, яка поклала початок історичним перетворенням на благо людства і російського народу».

Колишній губернатор Каліфорнії, голлівудський актор Арнольд Шварценеггер назвав Горбачова своїм Героєм. «Його назавжди запам'ятають як героя, який демонтував комуністичну систему попри те, що це означало для його власної влади. Тепер він належить історії, і я знаю, що він щасливий возз'єднатися зі своєю дорогою Раїсою та знову прожити одну з найбільших історій кохання всіх часів», – заявив Шварценеггер.

There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life. pic.twitter.com/All5suSke1 — Arnold (@Schwarzenegger) August 30, 2022

Реакція Кремля