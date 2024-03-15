Греція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війни

Також до списку допомоги увійдуть набої та авіаційні ракети.

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Уряд Греції повідомив функціонерам Європейського Союзу про готовність 2024-го року продовжити поставки України техніки та озброєння за посередництві Чехії. Про це пише грецьке видання Ekathimerini, інформує ZN.ua .

Зазначається, що Греція цього року готова надати ЗСУ 2000 реактивних авіаційних снарядів Zuni, 180 реактивних снарядів калібру 75-мм, 90 тисяч протитанкових 90-мм гранатометів, 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та 70 гаубиць M114A1 калібру 155-мм.

Артилерійські установки будуть поставлені з наявності грецької армії. Відомо, що ці артсистеми "тривалий час вважались непотрібними для оперативних потреб". Очевидно, йдеться про артилерію з глибоких запасів армії.

Окрім цього, відомо, що міністр оборони Греції Нікос Дендіас має намір взяти участь в новій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в Німеччині наступного тижня. Він має намір заявити позицію, що поставки зброї та боєприпасів для України необхідно зберегти.

Гаубиця M114A1 - американська польова артилерійська установка періоду Другої світової війни. Була розроблена в 1939—1941 роках для заміни застарілої 155-мм гаубиці Шнейдера часів Першої світової. Серійно вироблялася з жовтня 1942 по червень 1945 року, всього було випущено 4035 систем цього типу.