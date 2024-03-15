Греція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війни
Також до списку допомоги увійдуть набої та авіаційні ракети.
Уряд Греції повідомив функціонерам Європейського Союзу про готовність 2024-го року продовжити поставки України техніки та озброєння за посередництві Чехії. Про це пише грецьке видання
Зазначається, що Греція цього року готова надати ЗСУ 2000 реактивних авіаційних снарядів Zuni, 180 реактивних снарядів калібру 75-мм, 90 тисяч протитанкових 90-мм гранатометів, 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та 70 гаубиць M114A1 калібру 155-мм.
Артилерійські установки будуть поставлені з наявності грецької армії. Відомо, що ці артсистеми "тривалий час вважались непотрібними для оперативних потреб". Очевидно, йдеться про артилерію з глибоких запасів армії.
Окрім цього, відомо, що міністр оборони Греції Нікос Дендіас має намір взяти участь в новій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в Німеччині наступного тижня. Він має намір заявити позицію, що поставки зброї та боєприпасів для України необхідно зберегти.
Гаубиця M114A1 - американська польова артилерійська установка періоду Другої світової війни. Була розроблена в 1939—1941 роках для заміни застарілої 155-мм гаубиці Шнейдера часів Першої світової. Серійно вироблялася з жовтня 1942 по червень 1945 року, всього було випущено 4035 систем цього типу.