Джо Байден відреагував на смерть Міхаіла Горбачова
Американський лідер назвав першого та останнього президента СРСР «людиною надзвичайного бачення», інформує
Президент США Джо Байден відреагував на смерть 91-річного Міхаіла Горбачова, політика якого прискорила руйнівні процеси в СРСР та зрештою розвалила його. Він назвав Міхаіла Горбачова назвали «людиною надзвичайного бачення». Заяву Байдена
«Коли він прийшов до влади, Холодна війна тривала майже 40 років, а комунізм ще довше, що мало руйнівні наслідки. Небагато високопоставлених радянських чиновників мали сміливість визнати, що все потрібно змінити. Як член Сенатського комітету з міжнародних відносин я бачив, як він робив це та багато іншого. Будучи лідером СРСР, він разом із президентом Рейганом працював над скороченням ядерних арсеналів наших двох країн, на потіху людям у всьому світі, які молилися про припинення гонки ядерних озброєнь. Після десятиліть жорстоких політичних репресій він прийняв демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову – відкритість і перебудову – не як у прості гасла, а як у шлях вперед для народу Радянського Союзу після багатьох років ізоляції та позбавлення», – йдеться в заяві Байдена.
Він назвав політику Горбачова «вчинками рідкісного лідера» і вважає, Горбачов уявляв інше майбутнє та ризикнув своєю кар’єрою задля його досягнення та, як наслідок, вплинув на створення безпечнішого світу.
«Навіть через роки після відходу з посади він все ще був глибоко залучений. Коли пан Горбачов відвідав Білий дім у 2009 році, ми з ним довго говорили про поточну роботу наших країн щодо скорочення ядерних запасів США та Росії. Було легко зрозуміти, чому так багато людей у ??всьому світі так високо його шанували. – додав президент США. – Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині та друзям, а також людям у всьому світі, які отримали користь від його віри в кращий світ».