Джо Байден відреагував на смерть Міхаіла Горбачова

Президент США Джо Байден відреагував на смерть 91-річного Міхаіла Горбачова, політика якого прискорила руйнівні процеси в СРСР та зрештою розвалила його. Він назвав Міхаіла Горбачова назвали «людиною надзвичайного бачення». Заяву Байдена опублікували на сайті Білого дому.

«Коли він прийшов до влади, Холодна війна тривала майже 40 років, а комунізм ще довше, що мало руйнівні наслідки. Небагато високопоставлених радянських чиновників мали сміливість визнати, що все потрібно змінити. Як член Сенатського комітету з міжнародних відносин я бачив, як він робив це та багато іншого. Будучи лідером СРСР, він разом із президентом Рейганом працював над скороченням ядерних арсеналів наших двох країн, на потіху людям у всьому світі, які молилися про припинення гонки ядерних озброєнь. Після десятиліть жорстоких політичних репресій він прийняв демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову – відкритість і перебудову – не як у прості гасла, а як у шлях вперед для народу Радянського Союзу після багатьох років ізоляції та позбавлення», – йдеться в заяві Байдена.

Він назвав політику Горбачова «вчинками рідкісного лідера» і вважає, Горбачов уявляв інше майбутнє та ризикнув своєю кар’єрою задля його досягнення та, як наслідок, вплинув на створення безпечнішого світу.