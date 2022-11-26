Шольц звинуватив Росію в найгіршій глобальній продовольчій кризі за останні роки, з жахливими наслідками для мільйонів

Росія створила найгіршу глобальну продовольчу кризу за останні роки, з жахливими наслідками для мільйонів людей. Як передають німецькі ЗМІ , про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у відеозверненні до ініціативи "Зерно з України" - з нагоди 90-х роковин Голодомору.

"Сьогодні ми єдині в тому, що голод більше ніколи не повинен використовуватися як зброя. Ось чому ми не можемо терпіти те, що ми спостерігаємо: найгіршу глобальну продовольчу кризу за останні роки з жахливими наслідками для мільйонів людей – від Афганістану до Мадагаскару, від Сахелю до Африканського Рогу", - підкреслив глава німецького уряду.

Він зазначив, що світ знає, що, націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні та блокуючи чорноморські порти протягом місяців, Росія погіршила цю ситуацію.

У цьому контексті Шольц наголосив, що 90 років тому керівництво СРСР вже використовувало голод проти українців. Навмисно спровокований "великий голод" убив понад 3,3 мільйона українських жінок, чоловіків і дітей. А сьогодні Росія знову використовує голод як зброю.

"Ми сьогодні тут, щоб надіслати чіткий меседж: ми не приймаємо цинічну війну Росії. Тому ми із задоволенням беремо участь в ініціативі "Зерно з України". Тому ми продовжуємо доставляти продовольчу допомогу найбільш постраждалим", - сказав канцлер.

Шольц привітав успішні зусилля ООН щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи та додав, що світ дуже уважно стежить за тим, чи виконує Росія свої зобов'язання.

Він також оголосив, що Німеччина надасть додаткові 10 мільйонів євро для подальших поставок зерна з України в координації зі Всесвітньою продовольчою програмою.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку! Кожен корабель, який плаває в рамках цієї ініціативи, не просто перевозить зерно.Він несе надію для голодних у світі. І це несе важливий меседж: повідомлення про те, що ми єдині, що ми подолаємо цю війну і що наша спільна людяність переможе", - підсумував Шольц.