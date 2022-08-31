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2022-08-31
Горбачова поховають без державних почестей
Місце поховання Горбачов вибрав сам.
Останнього і єдиного президента СРСР Міхаіла Горбачова поховають у Росії без державних почестей,
«Організація державного похорону Горбачова не планується», - повідомили вони ЗМІ.
У Горбачов-Фонді у свою чергу повідомили, що колишнього політичного діяча планують поховати Новодівичому кладовищі в Москві поряд із дружиною, як просив померлий.
Точну дату похорону Горбачова поки не визначено.
Напередодні у Москві на 92 році життя помер перший та останній президент СРСР Міхаіл Горбачов. За даними росЗМІ, Горбачов лежав у спецвідділенні та готувався до гемодіалізу.
Ірина Знась, ZN.ua