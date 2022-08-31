Горбачова поховають без державних почестей

Останнього і єдиного президента СРСР Міхаіла Горбачова поховають у Росії без державних почестей, заявило російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на два поінформовані джерела.

«Організація державного похорону Горбачова не планується», - повідомили вони ЗМІ.

У Горбачов-Фонді у свою чергу повідомили, що колишнього політичного діяча планують поховати Новодівичому кладовищі в Москві поряд із дружиною, як просив померлий.

Точну дату похорону Горбачова поки не визначено.

Напередодні у Москві на 92 році життя помер перший та останній президент СРСР Міхаіл Горбачов. За даними росЗМІ, Горбачов лежав у спецвідділенні та готувався до гемодіалізу.