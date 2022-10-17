У Путіна погрожують Ізраїлю руйнуванням міждержавних зв'язків

Та погіршення у відносинах Москви та Єрусалима відбулося ще раніше, інформує ZN.ua.

У Путіна погрожують Ізраїлю руйнуванням міждержавних зв'язків
© JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Учора міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні та надати Україні військову допомогу. На це відреагували у Москві. Заступник очільника Радбезу Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив Єрусалиму руйнуванням міждержавних зв'язків.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує усі міждержавні відносини між нашими країнами, - пише Мєдвєдєв на своєму Tg-каналі. - Я вже не говорю про те, що бандерівські виродки як були нацистами, так і залишилися ними. Достатньо подивитися на символіку їх сучасних посіпак. Якщо їм постачати зброю, тоді Ізраїлю вчасно оголосити Бандеру та Шухевича своїми героями".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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