У Путіна погрожують Ізраїлю руйнуванням міждержавних зв'язків
Та погіршення у відносинах Москви та Єрусалима відбулося ще раніше, інформує
Учора міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні та надати Україні військову допомогу. На це відреагували у Москві. Заступник очільника Радбезу Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив Єрусалиму руйнуванням міждержавних зв'язків.
"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує усі міждержавні відносини між нашими країнами, -